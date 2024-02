O sonho do Inter em contar com Rafael Borré ganhou uma novidade importante nas últimas horas. O Werder Bremen, atual clube do colombiano, alterou o seu posicionamento sobre a situação e declarou oficialmente que poderá liberar de forma antecipada o atacante. Com isso, o Colorado poderá ter o seu principal reforço antes do projetado e colocá-lo à disposição já no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana.