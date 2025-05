Inter terá dois treinos para definir ataque que enfrentará o Nacional

Roger Machado voltará a contar com jogadores preservados diante do Botafogo. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O técnico Roger Machado terá dois dias para definir a escalação do Inter que enfrentará o Nacional, em Montevidéu, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o retorno de todos os jogadores preservados contra o Botafogo, as principais dúvidas dizem respeito à formação do ataque.

Com as lesões de Borré e Valencia, o jovem Lucca foi o escolhido para assumir o comando do setor ofensivo no Rio de Janeiro. Ele permaneceu em campo até os 14 minutos do segundo tempo, indicando que poderá reaparecer no duelo desta quinta-feira (15).

— Lucca e Ricardo (Mathias) são dois jogadores que vêm de retreino e no jogo contra o Atlético Nacional, quando precisei que segurasse mais a bola, o Lucca fez bem. Ele não jogou mal contra o time de Medellín. Então, por que não dar outra oportunidade para ele ter uma sequência? — destacou o treinador colorado após a derrota para o Botafogo.

A outra dúvida

A outra lacuna diz respeito ao lado direito do meio de campo. Escalado contra Corinthians e Atlético Nacional, na Colômbia, o volante Bruno Henrique não foi utilizado no Rio de Janeiro por estar suspenso no Brasileirão. Deste modo, Bruno Tabata ganhou nova chance, permanecendo em campo por 80 minutos.

Os dois poderiam ser acomodados juntos, mas a tendência é que Thiago Maia se mantenha na equipe. No domingo (11), o volante foi substituído no intervalo, o que indica uma preservação de olho no torneio continental.

— O Thiago Maia até pouco tempo era nosso titular, esteve envolvido na negociação frustrada, voltou e veio recuperando o jogo. Na Colômbia, para mim, foi nosso melhor jogador — avaliou Roger.

O elenco colorado se reapresenta na manhã desta terça-feira (13), no CT Parque Gigante. A viagem para o Uruguai ocorre na tarde de quarta-feira (14), após uma última atividade com portões fechados.

Uma provável escalação teria: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Bruno Henrique (Bruno Tabata), Alan Patrick e Wesley; Lucca.