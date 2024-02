Uma das carências do atual elenco colorado envolve a lateral esquerda. O jovem Thauan Lara foi reintegrado ao grupo principal, nesta segunda-feira (5), após passar um período trabalhando de forma separada dos demais atletas. O jogador se reapresentou acima do peso ideal e, por isso, foi afastado do elenco nesta arrancada de ano. Não existe, no entanto, uma certeza com relação a sua utilização por parte do técnico Eduardo Coudet. Os dirigentes Colorados seguem avaliando o mercado em busca de um nome para a posição