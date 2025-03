Quando retornam de suas seleções os jogadores do Inter convocados nesta data Fifa

Goleiro uruguaio do Inter foi titular contra a Argentina e será novamente diante da Bolívia nesta terça-feira (25). Eitan ABRAMOVICH / AFP

A partir de quinta-feira (27), o técnico Roger Machado trabalhará com todo o elenco do Inter para enfrentar o Flamengo, na estreia do Brasileirão. A partida acontece no sábado (29), às 21h, no Maracanã.

Durante a quarta-feira (26), o quarteto de convocados retorna a Porto Alegre depois da 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesta terça-feira (25), Rochet esteve em campo pela seleção uruguaia contra a Bolívia.

Valencia mais uma vez deve estar nos 11 iniciais do Equador, que enfrenta o Chile. Borré e Carbonero, por sua vez, devem ser reservas no confronto da Colômbia contra o Paraguai. Ambos os jogos são as 21h desta terça, como o confronto do Brasil contra a Argentina.

Volta aos treinos

Como chegarão a Porto Alegre ao longo da quarta-feira, os quatro atletas só treinarão a partir de quinta-feira. Sendo assim, Roger terá duas atividades para trabalhar a escalação completa que enfrentará os cariocas.

Dos quatro, Rochet deve retornar como titular do Colorado. Borré e Valencia disputarão uma vaga no comando de ataque. Carbonero deve perder espaço para a volta de Wesley.