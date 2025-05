Motociclista morre em acidente na Perimetral Norte, em Caxias do Sul

Um homem de 53 anos, identificado como Odenei Cesar da Rosa , morreu em um acidente na Avenida Perimetral Rubem Bento Alves, a Perimetral Norte, na madrugada desta sexta-feira (9). O acidente ocorreu por volta da 0h30min, no cruzamento com a Rua Dinarte Cruz.

Conforme informações do delegado Caio Márcio Fernandes, titular da delegacia de trânsito, as circunstâncias ainda está sendo investigadas pela Polícia Civil. Rosa era condutor de uma motocicleta Honda PCX 150 que, segundo Fernandes, pode ter perdido o controle do veículo após colidir contra o cordão da calçada.