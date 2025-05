Depois de ter trilhado tantos quilômetros existenciais, estou convicto de que não sei viver sem sonhar. Tenho fila de sonhos. É um prazer sonhar e realizar o bem do próximo. Ainda bem que algumas perguntas não pedem resposta imediata, mas provocam silêncio e profundidade. A cada novo amanhecer, a vida parece perguntar: até onde você está disposto a ir com os seus sonhos? Cada sonho que se acende por dentro redesenha o contorno daquilo que chamamos de vida.

Pode até ser que as paredes da casa continuem as mesmas, que os caminhos não se alarguem de repente, mas quando o sonho pulsa com verdade, algo se expande. O mundo, então, ganha outra medida, porque passa a ser habitado também pelo que ainda não é, mas já pode ser vislumbrado. Não é a realidade que limita, é a ausência de esperança. Há pessoas que vivem em lugares amplos, mas cercadas por medos estreitos. Outras, mesmo com pouco, vivem como quem enxerga o infinito, porque aprenderam a sonhar com simplicidade e fé. O sonho não nega as dificuldades, mas dá a elas um sentido diferente.