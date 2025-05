Bom Dia! A semana vai chegando ao seu final. Enquanto isso, a festividade do dia das mães está bem próxima. Família: sempre será o motivo da festa, que possamos celebrar e cuidar da nossa família e seguir na trilha. Feliz dia!

“O que hoje parece ser um furacão em sua vida, amanhã você vai entender que foi apenas o vento abrindo um novo caminho.” (@passarinhos_no_telhado).

O passar dos dias nos permite ver os fatos com outros olhos. A maturidade é um processo que permite a colheita da paz, da serenidade e de uma confiança enorme. Ano após ano, já não nos assustamos com os acontecimentos. Como é bom crescer na fé e no autoconhecimento: só assim nos tornamos adultos equilibrados. Ainda bem que nem todo vendaval vem para destruir. Há ventos que sopram com força apenas para mover o que estava estagnado. Quando tudo parece fora do lugar, o coração se inquieta, o medo cresce e a sensação é de perda total.

No entanto, o tempo tem o dom de revelar que certas tempestades chegaram não para encerrar, mas para começar. No início, dói. Assusta ver os planos sendo arrancados como folhas de outono. Mas é justamente esse abalo que nos faz sair de onde estávamos sem coragem de partir. Às vezes, é preciso que algo nos empurre porque sozinhos não daríamos o passo. O furacão vem, nos desinstala, espalha os pedaços e, no meio do caos, deixa espaço para o novo se anunciar. Quando o vento passa, o silêncio que fica é fértil. Começamos, então, a perceber detalhes que antes estavam encobertos.

Uma clareira se abre onde antes havia apenas mata fechada. Caminhos surgem onde só víamos muros. E, principalmente, redescobrimos forças que não sabíamos ter. É curioso como, com o passar do tempo, algumas dores se transformam em sabedoria. E aquilo que um dia pedimos que Deus afastasse se revela como o próprio cuidado d’Ele.