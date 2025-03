A negociação entre Grêmio e Juventude e a divisão dos direitos de Natã Felipe

Natã disputou 26 partidas pelo Grêmio. Rodrigo Fatturi / Grêmio / Divulgação

Grêmio e Juventude estão em fase final de negociação para a transferência de Natã Felipe. Esta é a terceira vez que o clube de Caxias do Sul tenta contratar o zagueiro.

A primeira foi em 2024, quando Roger Machado era o técnico da equipe.

Desta vez o negócio deverá dar certo, pois Natã não está sendo aproveitado por Gustavo Quinteros.

O modelo da operação prevê uma nova divisão de direitos econômicos, sem pagamento pela compra, com 45% dos direitos para o Juventude; 40% para o Grêmio; 10% para o atleta e 5% para o Cianorte.

Chance de jogar

A negociação poderá ser interessante para todas as partes. O jogador finalmente deverá ter chance de atuar. O Juventude terá um bom zagueiro sem precisar pagar para isso.

No caso do Grêmio, o atleta, sem oportunidades, provavelmente sairia de graça ao final do contrato. Agora, o clube garante 40% de uma futura negociação. No Juventude o vínculo será até 2027.

Disputa com Abner

Natã tem 23 anos e disputou 26 partidas pelo Grêmio. No Juventude ele terá de disputar posição com Abner, revelação do clube de Caxias do Sul. Mas não por muito tempo.

A direção já recebeu diversas consultas pelo zagueiro de 20 anos e se prepara para uma venda na metade deste ano. O Grêmio, pelo menos por enquanto, não manifestou interesse em contar com o atleta.