A função de coordenador técnico e o que se fala sobre Felipão no Grêmio

Um assunto do final de 2024 voltou a ser comentado no Grêmio após a entrevista de Luiz Felipe Scolari ao jornalista Duda Garbi. O ex-técnico, multicampeão no clube, revelou no programa "Um assado para..." que teve conversa com a direção gremista em dezembro, mas deixou avisado que viajaria para Portugal para visitar familiares, em um compromisso previamente marcado. Depois disso, não houve novo contato.