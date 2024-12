O que se sabe sobre uma possível volta de Felipão ao Grêmio

Felipão já soma quatro passagens pelo Tricolor. Mauro Vieira / Agencia RBS

A possibilidade da volta de Felipão ao Grêmio, como coordenador técnico, agitou a torcida, pela identificação do profissional e a história vitoriosa no clube. No entanto, não existe nada avançado neste sentido.

Neste momento, Felipão está no Rio Grande do Sul, mas nos próximos dias viaja para Portugal, onde vai passar o Natal com a família.

Da parte do Grêmio, o nome dele sempre é considerado, pela sua grande capacidade profissional. No entanto, não há uma negociação em andamento. A criação do cargo de coordenador técnico está sendo avaliada.

A prioridade agora é definir os nomes do vice de futebol e do técnico para 2025. O objetivo é avançar ainda nesta semana nas negociações.