Inter nunca perdeu para o Bahia desde que retomou o departamento feminino; veja o retrospecto 

Inter enfrentou o Bahia duas vezes desde a retomada do feminino. Juliana Zanatta / Inter, divulgação

As Gurias Coloradas iniciarão o ano de 2025 enfrentando um rival nordestino. Pela terceira vez desde a retomada do departamento, o Inter ficará frente a frente com o Bahia. O duelo será, mais uma vez, pelo Brasileirão Feminino.

Os times se enfrentam no próximo sábado (22), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. A seu favor, além do fator local, o Inter também terá o retrospecto recente.

Desde a retomada do departamento, o Colorado duelou com o Bahia duas vezes na Série A-1. São 100% de aproveitamento a favor do clube gaúcho.

O primeiro embate foi pela segunda rodada do Brasileirão de 2021. À época, no Pituaçu, as Gurias Coloradas venceram por 2 a 0, com gols de Isabela e Wendy.

Os times se reencontraram pela 12ª rodada do Brasileirão de 2023. Desta vez, no Estádio do Vale, o Inter goleou por 3 a 0. Tamara Bolt e Belén Aquino, duas vezes, balançaram as redes.

Agora, Gurias Coloradas e Mulheres de Aço ficarão frente a frente pela terceira vez. O time de Jorge Barcellos buscará manter a invencibilidade em estreias para buscar os objetivos no Brasileirão.

Retrospecto entre Inter x Bahia

2 jogos

2 vitórias do Inter

0 empates

0 vitórias do Bahia

5 gols do Inter

0 gols do Bahia

Todos os Inter x Bahia