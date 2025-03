Como chega o Inter para a estreia no Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas seguem em preparação para o início da temporada. O primeiro compromisso do Inter em 2025 será o Brasileirão Feminino .

O desafio inicial será contra o Bahia , no sábado (22), às 16h. O duelo ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

O elenco colorado passou por mudanças desde o encerramento da última temporada e conta com 29 atletas . São 11 reforços, 16 remanescentes e duas gurias promovidas da base.

Chegadas

Entre os reforços, o principal destaque fica por conta da volante Julia Bianchi. Com 27 anos, a meio-campista estava no Chicago Starts, dos Estados Unidos. Na carreira, ela também acumula passagens pela Seleção Brasileira, inclusive com a disputa das Olimpíadas de 2020.