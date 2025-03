Como foram as estreias do Inter no Brasileirão Feminino

Inter empatou com o América-MG na estreia do último Brasileirão. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas vão disputar o Brasileirão Feminino pela sétima vez. O primeiro jogo da competição em 2025 será diante do Bahia, no próxima sábado (22), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Esta será a primeira vez que o Inter iniciará a Série A-1 diante das Meninas de Aço. Por outro, será a segunda ocasião que o adversário de estreia será nordestino. Em 2019, o Colorado iniciou o Brasileirão com vitória por 5 a 0 sobre o Vitória-PE.

Desde a retomada do departamento, o Inter já disputou a competição em seis oportunidades. A melhor campanha foi em 2022, quando conquistou o vice-campeonato.

ZH relembra como foram as estreias do Colorado. Até então, são 78% de aproveitamento na abertura da competição.

Inter estreou fora de casa. Luciano Abreu / Divulgação Vitória-PE / Divulgação Vitória-PE

O Inter iniciou sua história no Brasileirão Feminino com vitória por goleada. No duelo na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, as Gurias Coloradas fizeram 5 a 0 no Vitória-PE.

O placar foi aberto com Naná, aos 35 minutos do primeiro tempo. E, na segunda etapa, o Inter construiu a goleada com Shashá, Jheniffer e Daiane Moretti balançando as redes.

Escalação do Inter: Stefane Rosa; Leidi, Flávia Gil, Sorriso e Carol Gomes (Queila); Thessa, Naná (Jheniffer) e Mari Pires (Júlia Daltoé); Shashá, Luana Grabias e Daiane Moretti. Técnico: Maurício Salgado.

2020 - Inter 2x0 São José

Como mandante, Inter venceu o São José. Mari Capra / Inter/Divulgação

O Inter manteve os 100% em estreias na temporada de 2020. Atuando no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o time colorado derrotou o São José por 2 a 0.

A curiosidade desta partida ficou por conta dos gols. Djeni e Byanca Brasil balançaram as redes em cobranças de faltas.

Escalação do Inter: Yasmim; Bruna Benites, Sorriso e Carol Gomes (Leidi); Ju Ferreira, Djeni, Mari Pires (Luana Spindler), Naná e Shashá; Fabi Simões (Jheniffer) e Byanca Brasil. Técnico: Maurício Salgado.

2021 - Inter 1x1 Santos

Inter empatou com o Santos em 2021. Mariana Capra / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas abriram a temporada de 2021 com empate diante do Santos. No duelo realizado no Sesc Protásio Alves, o Inter saiu na frente com gol de Fabi Simões, de pênalti, logo aos 2 minutos de jogo. Mas em falha da goleira Vivi, Julia Daltoé fez a lei da ex prevalecer e deixou tudo igual, aos 47 do segundo tempo.

Escalação do Inter: Vivi; Leidi, Sorriso, Isa Haas e Belinha; Ju Ferreira, Djeni, Mari Pires (Luana Grabias) e Rafa Travalão (Wendy); Fabi Simões e Shashá. Técnico: Maurício Salgado.

Lelê (C) abriu o placar para o Inter contra o Cresspom-DF. João Callegari / Inter,Divulgação

O Inter iniciou o Brasileirão de 2022 com vitória por 2 a 1 sobre o Cresspom-DF no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O Colorado construiu a vantagem com gols de Lelê e Sorriso. Enquanto Isabela descontou para o time que acabara de chegar à elite.

Escalação do Inter: May; Capelinha (Isa Haas), Sorriso, Bruna Benites e Belinha; Djeni, Duda Sampaio e Maiara (Zóio); Fabi Simões (Tamara Bolt), Millene e Lelê (Mileninha). Técnico: Maurício Salgado.

Priscila foi o destaque na vitória sobre o Athletico-PR. Juliana Zanatta / SC.Internacional

A caminhada do Inter no Brasileirão de 2023 também se iniciou com vitória. Diante do Athletico-PR, no Sesc Protásio Alves, as Gurias Coloradas venceram de virada, por 2 a 1.

O Furacão saiu à frente com Nathália, e o Inter buscou os três pontos com uma atacante que iniciou no banco de reservas. No intervalo, Priscila foi para o jogo e garantiu a vitória colorada, com gols aos 25 e aos 35 minutos.

Escalação do Inter: Gabi Barbieri; Roberta (Analuyza), Bruna Benites, Isa Haas e Eskerdinha; Djeni (Marzia), Capelinha, Pati Llanos e Gabi Berchon (Belén Aquino); Mileninha (Priscila) e Tamara Bolt (Carol Gil). Técnico: Maurício Salgado.

Inter empatou com o América-MG em 2024. (Juliana Zanatta/S.C.Internacional)

O Inter começou a trajetória no Brasileirão Feminino 2024 somando um ponto na Arena Gregorão, em Contagem. O Colorado saiu na frente, com gol da zagueira Isa Haas, e o América-MG deixou tudo igual com Soraya, nos acréscimos do segundo tempo.

Escalação do Inter: May; Roberta (Soll), Bruna Benites, Isa Haas e Katrine; Capelinha (Zóio), Pati Llanos (Marzia) e Leticia Monteiro (Carlinha); Belén Aquino (Analuyza), Tamara Bolt e Priscila. Técnico: Brenno Basso.

Retrospecto do Inter em estreia na Série A-1