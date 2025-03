Como chega o Bahia, adversário do Inter na estreia do Brasileirão Feminino

Mulheres de Aço foram as campeãs da última edição do Brasileirão A-2. Letícia Martins / EC Bahia/Divulgação

Recém chegado à elite, o Bahia será o primeiro adversário do Inter no Brasileirão Feminino 2025. As equipes se enfrentam no próximo sábado (22), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

As Mulheres de Aço retornam à Série A-1 após conquistarem o título da Segunda Divisão. Ao longo da competição nacional, o Bahia somou nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. Além de 24 gols marcados e seis sofridos.

Agora, Bahia e Inter se enfrentarão pela terceira vez desde as retomadas dos departamentos. Até então, o retrospecto é favorável ao Colorado, que venceu os dois embates anteriores.

Elenco das Mulheres de Aço

Cássia, ex-Grêmio, é o principal reforço do Bahia.

Com o acesso à elite, o elenco do Bahia passou por um processo de reformulação. A zagueira Hilary, as meio-campistas Jaqueline e Lane, e as atacantes Kamile Loirão e Leticia foram algumas das jogadoras que não permaneceram no clube.

Por outro lado, o Tricolor também recorreu ao mercado para buscar reposições. O destaque ficou por conta da atacante Cássia, ex-Grêmio. Com 30 anos, ela se despediu das Gurias Gremistas com 71 jogos, 31 gols e 15 assistências — números que a credenciam como segunda maior artilheira do clube gaúcho.

Além dela, o Bahia também contratou: a lateral Yasmin (Juventude), as zagueiras Camila Barbosa (Olimpia-PAR) e Natalie Nalon (Botafogo), as meio-campistas Mari Pires (Cruzeiro) e Helô (Athletico-PR), e as atacantes Gica (Flamengo), Rhaizza (Beylerbeyi-TUR) e Wendy Carballo (Peñarol-URU).

O elenco ainda conta com outros dois nomes conhecidos no RS: a zagueira Tchula e a atacante Ju Oliveira, ambas ex-Grêmio. A primeira é a atleta que mais vezes defendeu a camisa tricolor, com 103 jogos. Enquanto a segunda jogou pelo time gaúcho por duas temporadas, com 26 jogos e 12 gols.

Última competição

O Bahia abriu a temporada disputando a Supercopa do Brasil. A equipe nordestina enfrentou o Cruzeiro na primeira fase, e acabou derrotada por 1 a 0. Com isso, despediu-se do torneio ainda na etapa inicial.

Antes disso, as Mulheres de Aço foram campeãs do Estadual com 100% de aproveitamento. Ao longo da competição, somaram 12 vitórias, 119 gols marcados e apenas um sofrido. Na final, bateram o Vitória por 5 a 0 (no placar agregado) para ficar com a taça.

Elenco do Bahia

Goleiras: Dida, Yanne e Nágila

Laterais: Yasmin, Thais Prado, Camila Santos, Dan

Zagueiras: Natalie Nalon, Camila Barbosa, Tchula, Aila

Meio-campistas: Helô, Mari Pires, Vilma, Treyci, Suelen, Luana, Kaiuska e Angela

Atacantes: Wendy, Gica, Cássia, Rhaizza, Ju Oliveira, Juliana, Ellen Santana e Ary

Jogos do Bahia contra os gaúchos

1ª rodada

22/3, 16h - Inter x Bahia (Sesc Protásio Alves)

4ª rodada

13/04, 16h - Grêmio x Bahia (CT Hélio Dourado)

15ª rodada