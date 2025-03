Inter x Bahia: tudo sobre o jogo da primeira rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Bahia no próximo sábado (22), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela primeira rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Bahia

Inter: Tainá; Ketlin (Lorranny), Bruna Benites, Fefa Lacoste (Leticia Debiasi) e Katrine; Gabi Morais (Capelinha), Julia Bianchi e Rafa Mineira; Belén Aquino, Paola Pereira e Anny Marabá. Técnico: Jorge Barcellos.

Bahia: Dida; Mila Santos, Aila, Tchula e Suelen; Vilma, Mari Pires e Ju Oliveira; Ellen (Ary), Kaiuska e Cássia. Técnico: Felipe Freitas.

Arbitragem para Inter x Bahia

Marianna Nanni Batalha (SP), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Onde assistir a Inter x Bahia

O Inter transmitirá a partida através de seu canal no Youtube.

Como chegam Inter x Bahia

Inter

O elenco das Gurias Coloradas passou por mudanças desde o encerramento da última temporada e conta com 29 atletas. São 11 reforços, 16 remanescentes e duas gurias promovidas da base.

Entre os reforços, o principal destaque fica por conta da volante Julia Bianchi. Com 27 anos, a meio-campista estava no Chicago Starts, dos Estados Unidos. Na carreira, ela também acumula passagens pela Seleção Brasileira, inclusive com a disputa das Olimpíadas de 2020.

Entre as atletas mantidas em Porto Alegre, o destaque fica por conta da atacante uruguaia Belén Aquino, de 23 anos. No Inter desde 2023, soma 23 gols em 59 jogos — é a maior artilheira do atual elenco.

Bahia

As Mulheres de Aço conquistaram o acesso na última temporada, ao serem campeãs da Série A-2. Para este ano, o elenco passou por um processo de reformulação.

A zagueira Hilary, as meio-campistas Jaqueline e Lane, e as atacantes Kamile Loirão e Leticia foram algumas das jogadoras que não permaneceram no clube.

Por outro lado, o Tricolor também recorreu ao mercado para buscar reposições. O destaque ficou por conta da atacante Cássia, ex-Grêmio. Com 30 anos, ela se despediu das Gurias Gremistas com 71 jogos, 31 gols e 15 assistências.

Além dela, o Bahia também contratou: a lateral Yasmin (Juventude), as zagueiras Camila Barbosa (Olimpia-PAR) e Natalie Nalon (Botafogo), as meio-campistas Mari Pires (Cruzeiro) e Helô (Athletico-PR), e as atacantes Gica (Flamengo), Rhaizza (Beylerbeyi-TUR) e Wendy Carballo (Peñarol-URU).

Ingressos para Inter x Bahia

O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar 1kg de alimento não-perecível no acesso ao Sesc.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.