Roger lamenta lesão de Alan Patrick na vitória do Inter: "Não sei se ele vai ter condições"

Alan Patrick sentiu o tornozelo direito no segundo tempo. Ricardo Duarte / Inter

Alan Patrick deixou o gramado machucado na vitória do Inter sobre o São Luiz, nesta quarta-feira (12), pela sétima rodada do Gauchão. O técnico Roger Machado lamentou o ocorrido, em entrevista coletiva pós-jogo.

— Vamos esperar e analisar (para dar um diagnóstico), mas não sei se ele vai ter condições para o final de semana — disse o treinador, se referindo a próxima partida do Colorado.

Em seguida, o comandante falou sobre o possível substituto do camisa 10 para o duelo contra o Monsoon, no sábado (15), no Beira-Rio. Perguntado sobre a possibilidade de escalar Carbonero centralizado ou o jovem Yago Noal, o professor colocado respondeu respondeu:

— Eu gostei muito do Carbonero na função (centralizado) contra o Brasil. Quem sabe se repita. Ou podemos proporcionar ao Yago a oportunidade de estrear (como titular) — afirmou.

Detalhes do machucado de Alan Patrick

Na reta final do confronto, Alan Patrick saiu do gramado sentindo muita dor no tornozelo direito, após dividida na qual ele chutou o pé do adversário.

O camisa 10 colorado deixou o gramado de maca. Ao sair de campo, ele foi amparado por um membro da comissão técnica e começou tratamento com gelo no banco de reservas.

Confira o momento em que Alan Patrick deixou o gramado

Conforme relatos do repórter Bruno Flores, da Rádio Gaúcha, Alan Patrick deixou o campo sem conseguir colocar o pé no chão e com gelo no tornozelo. Ele também viu o meio-campista confirmar para D'Alessandro que a lesão foi na dividida.