São Luiz 1x3 Inter: veja os gols e os melhores momentos do jogo pelo Gauchão

Vitinho abriu o placar para o time de Roger Machado. Max Peixoto / Especial

O Inter está classificado para as semifinais do Gauchão. O avanço matemático foi garantido na noite desta quarta-feira (12), em Ijuí, onde os colorados venceram o São Luiz Por 3 a 1.

Os gols do Inter foram marcados por Vitinho, no primeiro tempo, e Valencia e Wanderson, no segundo. Rafael Goiano, na etapa inicial, marcou para os donos da casa.

Com o resultado, o Inter chegou aos 17 pontos e garantiu a primeira colocação no Grupo B do Campeonato Gaúcho. No momento, o time de Roger Machado tem a melhor campanha da primeira fase. O Grêmio lidera o Grupo A, com 14 pontos. O Juventude ocupa a primeira colocação do Grupo C, com 16 pontos.

As três equipes estão classificadas. Neste momento, o adversário do Inter nas semis seria o Caxias. A outra seria entre Grêmio e Juventude.

Os colorados voltam a jogar no sábado (15), quando enfrentam o Monsoon, no Beira-Rio.

Primeiro tempo

O Inter teve o controle da partida desde o começo. Não demorou muito para abrir vantagem, com Vitinho, aos 13 minutos. O atacante ainda teve gols anulado por impedimento. Aos 31 minutos, o São Luiz empatou, após cobrança de escanteio da direita.

Segundo tempo

Os gols saíram com naturalidade na etapa final. Primeiro com Valencia, que entrou no lugar de Ronaldo no decorrer do segundo tempo. Wanderson também veio do banco para fazer o terceiro.

Regulamento do Gauchão

Na primeira fase, os 12 times foram divididos em três grupos de quatro. Grêmio, Inter e Juventude foram definidos como cabeças-de-chave.

Grupo A : Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José

: Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José Grupo B : Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga

: Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga Grupo C: Juventude, Brasil de Pelotas, Monsoon e São Luiz

As equipes enfrentarão os adversários dos outros grupos, em turno único, totalizando oito rodadas na fase classificatória. Não haverá confrontos dentro das chaves.

Os primeiros colocados de cada grupo — mais o melhor segundo lugar — passam às semifinais. O melhor "campeão" das chaves vai pegar o time que for o melhor segundo em uma semifinal de ida e volta. O outro confronto será entre os dois primeiros restantes.

Depois disso, os vencedores das semifinais disputam o título do Gauchão em jogos de ida e volta.