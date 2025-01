Jogadores do Grêmio não concentrarão antes da partida contra o Caxias; entenda a nova regra

Comissão técnica liberou os jogadores da concentração. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Os jogadores do Grêmio não irão dormir no hotel que serve de concentração para jogos do time em Porto Alegre. A comissão técnica definiu pela liberação do grupo após o último treinamento que ocorreu na manhã deste sábado (25). Os atletas se reapresentam apenas na manhã deste domingo (26). O jogo contra o Caxias ocorre às 20h30min.

O encontro está marcado para às 11h no hotel que serve de base para o Grêmio em Porto Alegre. A rotina será de almoço, descanso e a palestra do técnico Gustavo Quinteros antes do deslocamento para a Arena. A última atividade antes da partida contra o Caxias ocorreu na manhã deste sábado. O jogo contra a equipe da Serra está marcado para às 20h30min deste domingo.

Está será uma regra a ser adotada para a disputa do Gauchão. Mas a rotina pode ser alterada dependendo da importância do jogo. Antes de duelos decisivos ou o clássico Gre-Nal, o modelo tradicional também deve ser adotado pela nova comissão técnica do Grêmio. A comissão técnica anterior, comandada por Renato Portaluppi, em alguns casos, chegou a antecipar em até dois dias o período de concentração dos jogadores.

Neste domingo, Quinteros fará sua estreia na Arena, em busca da primeira vitória com o novo clube. Na estreia, empatou em 0 a 0 com o Brasil, em Pelotas.

