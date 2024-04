A busca do Grêmio por reforços para a sequência da temporada chegou ao nome de Edenilson. O meio-campista, ex-Inter, perdeu espaço no Atletico-MG e agrada tanto o técnico Renato Portaluppi quanto a diretoria tricolor. O Desenho Tático de GZH projeta as opções para o jogador ser utilizado dentro do time gremista.