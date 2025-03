Grêmio aumenta preocupações para Gre-Nal com novas lesões e rendimento da defesa

Braithwaite reclamou de dores no músculo adutor durante o jogo contra o Athletic. Lucas Uebel / Gremio.net

Entre os dois Gre-Nais decisivos pelo Gauchão, o Grêmio deixou mais uma vez claro que ainda não é um time pronto.

Novamente nos pênaltis, o Tricolor confirmou sua classificação na Copa do Brasil, depois de ceder o empate em 3 a 3 no tempo normal graças a um gol contra bizarro de João Lucas nos acréscimos.

Grando defendeu a oitava cobrança do Athletic e evitou uma crise nas vésperas de um clássico que já tem o rival com uma vantagem de dois gols de diferença.

A situação problemática do sistema defensivo foi a principal pauta nas avalições feitas por Gustavo Quinteros após a partida.

Visivelmente incomodado com as perguntas sobre as últimas atuações ruins, o técnico abandonou em alguns momentos o tom de voz mais calmo.

Na avaliação de Quinteros, o problema do Grêmio é a falta de tempo de trabalho por conta da chegada de reforços durante o andamento da Copa do Brasil e do Gauchão.

— Teremos que corrigir situações na defesa, acomodar novos jogadores em um tempo que não tivemos. Vamos enfrentar uma equipe que vem jogando todas com os mesmos jogadores. Não é fácil. Chegaram dois volantes. Um lesionou e outro começou a jogar durante a competição. É difícil que a gente possa jogar muito bem contra um grande rival sem tempo de trabalho.

O treinador mostrou confiança no trabalho realizado até o momento.

— Estou seguro que com o trabalho, que não teremos tempo agora, de que iremos resolver a parte defensiva. E que seremos uma equipe bem organizada defensivamente — reclamou.

Problemas físcos

Mas além do tom pessimista por conta das dificuldades, Quinteros também revelou uma série de problemas físicos para o Gre-Nal de domingo (16).

Segundo o treinador, Braithwaite reclamou de dores musculares no adutor. Além disso, Quinteros disse que os laterais titulares no último clássico, João Pedro e Lucas Esteves, também estão com problemas físicos.

— Buscaremos um trabalho tático na véspera da partida para jogarmos o Gre-Nal da melhor maneira, resolvendo as falhas que tivemos em cruzamentos e coberturas em profundidade. Movimentos que precisamos ter muito trabalho, com os mesmos jogadores — projetou.

Arezo

Candidato a ser o centroavante gremista no Beira-Rio, Arezo valorizou o resultado obtido em São João del Rei. O atacante comemorou a oportunidade e definiu a vitória sobre o Athletic como uma partida que pode "marcar o que será o ano".

— Para o Gre-Nal, a classificação era importante. Tivemos que sofrer pela expulsão, mas jogos assim, quando sofremos e temos que trabalhar e lutar muito, temos que valorizar. Encontramos um gol no fim. Mas por erros nossos fomos para os pênaltis, mas avançamos — comemorou o centroavante.

Respostas

De volta a Porto Alegre nesta quinta-feira (13), o Grêmio segue em buscas de respostas. Como Quinteros deixou claro em sua entrevista, será preciso encontrar soluções sem muito tempo para treinar e resolver.

Tudo isso com o Gre-Nal 446 e a necessidade de reverter uma vantagem de dois gols do adversário para tentar salvar o sonho de octacampeonato.