O zagueiro Jemerson, alvo do Grêmio nesta janela de abril, vive seu melhor momento na temporada após a chegada do técnico Gabriel Milito. O camisa 34 do Galo cresceu em desempenho e vem tendo números positivos. Na estreia do Brasileirão, no empate por 0 a 0 com o Corinthians, foi eleito um dos melhores em campo. Nos cinco jogos do novo comandante, o zagueiro foi titular em todos.