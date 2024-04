O Grêmio decidiu que não esperará julho para trazer zagueiro. O clube trabalha ativamente no mercado para entregar um jogador a Renato até sexta-feira (19), quando se fecha a janela dos Estaduais. O nome de Joaquim, atualmente no Santos, foi avaliado. Porém, o alto valor e o fato de os paulistas se recusarem a liberá-lo inviabilizaram uma investida. Joaquim estava no radar do Grêmio no começo de 2023, porém, o Santos acabou levando-o, pagando 3 milhões de euros por 60% dos direitos (o Cuiabá manteve 40%).