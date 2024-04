O Grêmio pretende aproveitar a janela de transferências doméstica de abril. Liberado para contratar novos jogadores até sexta (19), mas que só poderão atuar no Brasileirão e na Copa do Brasil, o Tricolor direcionou a mira para uma dupla do Atlético-MG. O meio-campista Edenilson e o zagueiro Jemerson são alguns dos alvos buscados, com maior probabilidade de acerto com o ex-colorado para esta semana.