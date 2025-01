A notícia que vem do México e o que o Grêmio pensa sobre o zagueiro Salcedo

Salcedo tem 31 anos e disputou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção do México. ULISES RUIZ / AFP

Apesar das últimas notícias da imprensa mexicana, pela informação que tenho não existe possibilidade de Carlos Salcedo jogar no Grêmio.

Na terça-feira (14), surgiu no México a notícia de que o Juarez, clube atual do defensor, cancelou a negociação com o Monterrey por causa do interesse da equipe gaúcha. Segundo apurei, contudo, a negociação que está em andamento na Arena é com outro zagueiro.

Salcedo tem 31 anos e disputou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção do México. Antes do Juárez, atuou em clubes como Tigres, Cruz Azul, Chivas, Fiorentina e Eintraicht Frankfurt.