Seis búlgaros foram condenados à prisão por espionagem a favor da Rússia

Os cidadãos búlgaros, quatro homens e duas mulheres, foram declarados culpados de espionagem, entre 2020 e 2023, no Reino Unido, Áustria, Espanha, Alemanha e Montenegro, especialmente contra dissidentes do Kremlin e jornalistas.

Um dos membros apelidou o grupo de "Os Minions", como os personagens amarelos do desenho animado que trabalham para o vilão Gru, já que realizaram suas operações em benefício do GRU, serviço de inteligência militar russo.

Vanya Gaberova, de 30 anos, Katrin Ivanova, de 33, Tihomir Ivanov Ivanchev, de 39, Orlin Russev, de 47, Biser Dzhambazov, de 43, e Ivan Stoyanov, de 34, conheceram suas sentenças ao término de vários dias de audiências no tribunal penal de Old Bailey, em Londres.

O líder do grupo, Russev, Dzhambazov e Stoyanov se declararam culpados e foram condenados a 10 anos e oito meses, 10 anos e dois meses, e 5 anos, respectivamente.

Durante sua investigação, a polícia conseguiu reconstruir seis operações graças à análise de mais de 100 mil mensagens encontradas na plataforma Telegram, utilizada por Russev, que liderava o grupo de sua residência em Great Yarmouth, no leste da Inglaterra.

Após a prisão do grupo, em fevereiro de 2023, os investigadores encontraram vários equipamentos de espionagem, como microfones e câmeras escondidas em uma gravata, uma pelúcia ou uma garrafa, também programas de computador e um kit para a fabricação de passaportes falsos.

O grupo teve como objetivo, entre outros, o jornalista búlgaro Christo Grozev, quem investigou os serviços de inteligência russos, assim como Roman Dobrojotov, um jornalista e dissidente russo morador do Reino Unido, fundador do site The Insider.