Iniciados nos últimos dias, os estudos geológicos e geotécnicos na região do bairro Galópolis, em Caxias, têm conclusão prevista para quatro meses. O levantamento vai avaliar os estragos causados pela chuva de maio na região e analisar as características do solo no bairro para propor ações preventivas. Galópolis foi a região da cidade que mais concentrou estragos devido à catástrofe climática.