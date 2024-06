Está em fase de contratação pela prefeitura de Caxias do Sul um estudo geológico e geotécnico aprofundado para analisar as condições do bairro de Galópolis, uma das localidades mais afetadas pela chuva de maio na cidade. Nesta semana, técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) analisaram propostas e as encaminharam para o gabinete do prefeito efetuar a contratação.