A Caxias do Sul do passado, do presente e do futuro pelo olhar dos moradores neste aniversário de 134 anos 

Caxias do Sul é uma cidade ímpar. De grande contribuição econômica, política e social para todo o país. Das multinacionais que empregam milhares de pessoas, passando pela rica história de seus clubes esportivos. De legado cultural e gastronômico. E nesta quinta-feira (20) completa 134 anos de emancipação. Com direito a bolo de aniversário feito com o número 134 e nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul, que será distribuído para a comunidade, às 16h, na Praça Dante (leia mais abaixo).