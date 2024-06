O fluxo de veículos na Serra ainda conta com restrições causadas pela tragédia climática que atingiu a região no mês de maio. Conforme levantamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), na manhã desta sexta-feira (21), são seis bloqueios totais em estradas estaduais e oito parciais. Já no levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), são três parciais e outros oito totais.