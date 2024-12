O banco que mais liberou empréstimos pelo Pronampe da enchente

Nas duas etapas, a cooperativa emprestou R$ 1,1 bilhão. O valor representa 34% do total de crédito liberado até agora , de R$ 3,289 bilhões. Em quantidade de operações, o Sicredi fez 12.809, 36% das 35.303 do Pronampe Solidário, que também foi autorizado para Banrisul , Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Sicoob.

Com subvenção do juro, o Sicredi contabiliza 7.851 operações, somando R$ 691 milhões. Lembrando que, inicialmente, as cooperativas nem tinham entrado entre as autorizadas, o que foi revertido pelo forte trabalho do presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, ao mostrar a capilaridade e a presença da instituição onde ocorreram cheias. As cidades com mais liberação de recursos do Pronampe Soldiário pelo Sicredi foram: Porto Alegre, Caxias do Sul, Lajeado, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Pelotas.