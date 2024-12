Vai a votação projeto que dá desconto de até 70% em dívidas tributárias no RS

Será votado nesta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa, o projeto do "Acordo Gaúcho", programa de incentivos para regularizar dívidas tributárias. O texto propõe desconto de até 65% na dívida de empresas, com parcelamento em até 120 vezes. Para pessoas físicas e empresas de pequeno porte, o abatimento previsto vai a 70%, com pagamento em até 145 parcelas. Para valores menores, como R$ 25 mil em ICMS e R$ 12 mil em outros tributos, o desconto máximo é de 50%, com até 60 prestações.