Minas atropela o Flamengo e segue disparado na liderança do NBB

Arengo foi o cestinha do jogo. Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube

No duelo entre os dois primeiros colocados do Novo Basquete Brasil (NBB), o Minas Tênis Clube não tomou conhecimento do Flamengo e venceu por 94 a 70, na Arena Uni BH.

Esta foi a 22ª vitória da equipe em 26 jogos, e garantiu a primeira posição na classificação da competição. Os cariocas, enquanto isso, perderam a sétima em 27 atuações.

A partida entre as duas melhores equipes da temporada era ainda uma revanche da decisão da última Copa Super 8, vencida pelos cariocas, em fevereiro, na casa do rival.

Confronto direto

O cestinha na noite de quarta-feira (19) foi o ala-armador argentino Juan Pablo Arengo, que fez 26 pontos, além de dar três assistências e pegar três rebotes.

— Era um confronto direto, que pode definir a liderança da tabela. Apesar das ausências, acho que fizemos uma boa defesa, com muita energia, e conseguimos correr a quadra, principalmente no primeiro tempo. Mas depois, no segundo, fizemos um bom trabalho de novo defensivamente, deixando em 70 pontos o melhor ataque do NBB — disse Arengo, após o jogo.

O Minas ainda contou com 22 pontos e oito rebotes do pivô norte-americano Jeremy Hollowell e 15 pontos e nove rebotes do também pivô Alexandre Paranhos.

No Flamengo, os norte-americanoe Jordan Williams e Shaquille Johnson marcaram 21 e 18 pontos, respctivamente.