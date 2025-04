Fifa planeja duelo entre mexicano e time dos EUA para definir adversário do Flamengo no Mundial

León, do México, foi excluído do Mundial de Clubes. X: @jamesdrodriguez / Divulgação

A exclusão do León, do México, do Mundial de Clubes que ocorrerá no meio de 2025, abriu uma vaga na competição. E ela deverá ser preenchida por meio de uma partida entre uma equipe mexicana e um time dos Estados Unidos. O vencedor entraria no grupo do Flamengo na competição.

A Fifa planeja que o América-MEX, clube melhor colocado da Concacaf dentro do Ranking de Clubes da Fifa, e o Los Angeles FC, que foi vice-campeão da Concachampions vencida pelo León em 2023, disputem. Quem vencer entra no Grupo D, ao lado dos cariocas, do Chelsea e do Espérance, da Tunísia.

O León foi excluído por fazer parte do mesmo grupo que controla as ações do também mexicano Pachuca, que está no Mundial. A vaga, entretanto, não deverá ser definida antes do dia 23 de abril, data da audiência da Corte Arbitral do Esporte designada para resolver essa questão.

Veja o que a Fifa diz

“A Fifa pode confirmar que está considerando uma partida de play-off entre o LAFC e o Club América pelo direito de participar da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025, substituindo o Club Léon após a decisão do Comitê de Apelação da Fifa.

O LAFC participaria como vice-campeão do Club Léon na Liga dos Campeões da Concacaf de 2023, pela qual o Club Léon se classificou. O Club América participaria como o time mais bem classificado no ranking de confederações do Mundial de Clubes da FIFA, pelo qual a classificação também é determinada.

O vencedor do play-off se classificaria, a menos que procedimentos legais decidam o contrário.