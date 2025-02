Fase inicia convocação de agentes socioeducadores aprovados em concurso

A convocação dos aprovados segue a ordem de classificação do processo seletivo. Félix Zucco / Agencia RBS

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), vinculada à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), começou a convocação dos aprovados no concurso público de 2022 para o cargo de agente socioeducador. A contratação de 108 agentes aprovados no concurso foi autorizada pelo Governo na última sexta-feira (21).

A lista dos primeiros nomes chamados para admissão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (24), e também está disponível para consulta nos sites do Instituto Mais e da Fase. As futuras convocações também serão informadas nos mesmos canais.

A convocação segue a ordem de classificação do processo seletivo público, conforme homologação do resultado final.

O candidato que foi convocado nesta primeira lista deverá comparecer nesta sexta-feira (28), pontualmente no horário estabelecido, no Núcleo de Provimento e Relações do Trabalho, que fica localizado na sede da Fundação, na Avenida Padre Cacique, 1372, em Porto Alegre.

A ampliação do quadro é destinada ao preenchimento de postos vagos e dos que ficarem desocupados dentro do prazo de validade do certame nas regionais da Fase em oito cidades: Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Santo Ângelo e Uruguaiana; além das novas unidades com previsão de abertura.

Inicialmente, o edital estimava 50 vagas para o cargo de agente socioeducador, mas, com a previsão da abertura de novas unidades e a necessidade de suprir as demandas, o governo dobrou o número de contratados.

Obras em andamento

O Estado tem três obras de Centros de Atendimento Socioeducativo (Case) em andamento. O espaço de Osório é o que está em fase mais avançada, próximo da conclusão, mas ainda não há data de inauguração.

Em Santa Cruz do Sul, a construção está parada há mais de um ano. A unidade de Viamão deve ter as obras retomadas nos próximos meses, segundo nova previsão da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo; o local não tem obras há mais de três anos.