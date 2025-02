Abertura de propostas para retomada de obra do Case Viamão deve ocorrer em abril, estima Fase

Parada há pouco mais de três anos, a obra de construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Viamão deve ser retomada nos próximos meses, projeta a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase). Segundo a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, já foi publicado o edital de licitação para a retomada do empreendimento, com a abertura das propostas prevista para abril .

O espaço começou a ser erguido em 2019 e os trabalhos foram interrompidos em dezembro de 2021, quando estavam 61,93% concluídos. Nesse tempo, houve rescisões de contrato com as empresas escolhidas para execução das obras e foram lançados novos editais de comparação de preços em abril de 2022. Porém, o certame foi deserto (sem interessados).

A construção é parte de um conjunto de três novos centros de atendimento socioeducativos, que, além de Viamão, inclui Osório, no Litoral Norte, e Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Juntos, os três Cases somarão 210 novas vagas abertas.