Laudo emitido por uma empresa especializada na sexta-feira (8) indica que pode voltar a ser ocupada parte do prédio do Centro Socioeducativo (CSE), localizado no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. A unidade da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) foi interditada no começo do mês de julho, por risco de desmoronamento e danos na estrutura. O local sofreu com a enchente histórica de maio.