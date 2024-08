Há quase cinco anos do início das obras, a construção de um novo Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) em Viamão segue parada, ainda sem previsão de conclusão. Outras duas obras do mesmo pacote também estão em atraso, uma em Osório, no Litoral Norte, e outra em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Ao mesmo tempo, 1.197 aprovados em concurso para agente socioeducativo seguem aguardando chamamento desde 2022.