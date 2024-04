A Corregedoria da Polícia Civil afirmou, em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (12), que um policial civil confessou ter efetuado disparos que resultaram na morte do adolescente João Vitor Macedo, 15 anos, no dia 28 de março, na zona leste de Porto Alegre. Num primeiro momento, o delegado Rafael Sobreiro destacou que existiam "fortes indícios" da participação do policial. Depois, confirmou que ele admitiu envolvimento.