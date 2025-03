“A mãe dela tentou tirá-la mais de uma vez dali”, diz delegada sobre menina de 13 anos, grávida, mantida em cárcere

Ao resgatar uma adolescente de 13 anos de uma casa, em condições insalubres, no bairro Estalagem, em Viamão , na Região Metropolitana, a Polícia Civil descobriu uma série de violências sofridas pela vítima.

Grávida , ela era mantida em cárcere privado, segundo a investigação. O namorado dela, de 17 anos, foi apreendido, e a mãe dele , de 37, foi presa em flagrante , ambos por suspeita de serem os autores do cárcere privado.

As equipes da 1ª e 2ª Delegacia de Polícia de Viamão tiveram conhecimento do fato na sexta-feira (7), logo após as 18h. Havia informação de que a adolescente estava sendo mantida em cárcere num bairro conflagrado pelo tráfico de drogas.