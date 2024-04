Havia cerca de um mês que João Vitor Macedo, 15 anos, estava vivendo com a avó paterna, no bairro Agronomia, na zona leste de Porto Alegre. Na noite de 28 de março, ele foi encontrado ferido com disparo, no Beco dos Marianos. Encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro, o adolescente não resistiu. Uma das suspeitas é de que ele possa ter sido baleado durante ação de policiais civis. Até o fim desta semana, a Polícia Civil espera concluir a investigação do caso.