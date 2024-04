A Polícia Civil de Vacaria apura as circunstâncias de um latrocínio registrado no fim da tarde de sábado (6), no interior do município. Sebastião da Silva Padilha, 68 anos, foi encontrado com um tiro na cabeça no pátio da casa onde vivia, na localidade de Refugiado, a 22 quilômetros do centro da cidade. O corpo foi localizado por volta de 18h.