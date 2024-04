Nesta quinta-feira (11), às 9h, vão a julgamento Alisson Scariot, Marcos dos Santos de Castilhos, Rodrigo dos Santos de Castilhos, Davi Nunes, Gabriel da Silva e Tauan dos Santos de Freitas Bueno, acusados de matar uma família em 2020, em Caxias do Sul. Eles seriam os responsáveis por assassinar a tiros Edson Toffolo, 37 anos, Vanessa Martins dos Santos, 29, que estava grávida de seis meses, e o filho de Vanessa, Enzo dos Santos de Oliveira, 4, no dia 26 de outubro. O crime ocorreu na casa da família, na Rua Fabio Formolo, no bairro Jardim Iracema. A motivação, segundo o Ministério Público (MP), foi disputa por território para venda de drogas.