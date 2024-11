Sistema prisional Notícia

Justiça aponta irregularidades em cantina da Penitenciária do Apanhador, em Caxias do Sul, com suspeita de lavagem de dinheiro

Juíza Paula Moschen Brustolin Fagundes, que assina a determinação de suspensão e investigação do serviço, argumenta que itens como sorvetes, bolachas recheadas e alfajores entraram no estabelecimento prisional "em quantias enormes" e sem registro fiscal. Magistrada também aponta favorecimento à presença de organizações criminosas dentro do presídio

