Homem é preso em flagrante após fazer esposa e filha reféns em Bento Gonçalves

A Polícia Civil de Bento Gonçalves, na serra gaúcha, prendeu em flagrante um homem que manteve a esposa e a filha pequena em cárcere privado por uma hora, nesta quarta-feira (26), no Loteamento Bertolini, no bairro São Roque. Ele estava armado e efetuou disparos para cima. Ninguém ficou ferido.

Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha , o delegado da Polícia Civil da Serra, Augusto Cavalheiro Neto, disse que toda a situação evoluiu rapidamente. A Brigada Militar conduziu a primeira negociação, através do efetivo especializado Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

A Brigada Militar foi acionada e a Polícia Civil acompanhou todo o desenrolar, com a Delegacia de Proteção à Mulher de Bento Gonçalves, já que inicialmente se tratava de uma ocorrência de violência doméstica.

As autoridades convenceram o suspeito a libertar as duas e depois o imobilizaram. Todos foram retirados da casa sem ferimentos.

— Como é um crime que envolve muito da emoção e do sentimento das pessoas envolvidas, a previsão de comportamento é muito relativa, há muitas variáveis que podem acontecer — explicou o delegado sobre a complexidade desse tipo de abordagem.

Segundo Cavalheiro Neto, na investigação — que será conduzida pela Delegacia da Mulher — será possível entender melhor a motivação do homem, que ainda não teve a identidade divulgada. Porém, a hipótese do delegado é que tenha sido motivado por uma briga do casal.