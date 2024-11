O local onde dois homens morreram afogados neste domingo (17), entre Caxias do Sul e São Marcos, oferece, além de bela paisagem, risco de acidentes. As mortes de João Filipe Baptista, 25 anos, e Ernst Saint Jaques, 22, não foram as primeiras a serem registradas ali. Em 2021, de acordo com o Corpo de Bombeiros de São Marcos, outros dois homens perderam a vida ao tentarem nadar no local.