Apesar de ter ouvido vaias da torcida presente na Fonte Nova nesta terça-feira (20), Dorival Júnior se mostrou satisfeito com a atuação da Seleção Brasileira. O 1 a 1 com o Uruguai fez com que o Brasil encerrasse o ano na quinta colocação nas Eliminatórias. Na semana passada, a equipe havia empatado com a Venezuela.