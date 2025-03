Mulher confessa canibalismo após comer pênis e coração de idoso no litoral de São Paulo

Josefa foi presa em flagrante com o companheiro Robson Aparecido de Oliveira. Google / Reprodução

Uma idosa de 65 anos, identificada como Josefa Lima de Sousa, foi presa por matar e comer parte do coração e do pênis de Celso Marques Ferreira, 60 anos. O caso aconteceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo. As informações são do g1.

Ela confessou o crime à Polícia Civil. Em depoimento, a mulher disse que matou a vítima, que estava em situação de rua, com “a força do pensamento”. O companheiro dela também foi detido.

O corpo da vítima foi encontrado com diversos ferimentos de arma branca no pescoço, na caixa torácica e nas partes íntimas. Ele foi encontrado na Rua Antônio Siqueira, no bairro Beira Mar. Ao lado do cadáver, havia uma placa com as palavras: “Estuprador pega gringa".

"Gringa" e "Cigana"

A mulher, conhecida pelos apelidos de "Gringa" e "Cigana", acusou o homem de estuprar crianças — mas não citou as supostas vítimas dele. Conforme registrado em boletim de ocorrência, ela também vive em situação de rua e disse usar drogas e bebida alcóolica.

De acordo com a suspeita, ela teria agido sozinha durante a madrugada de sexta-feira (7). Apesar disso, o companheiro dela, Robson Aparecido de Oliveira, de 41 anos, também foi considerado suspeito e acabou preso.

O casal foi acusado por outros moradores em situação de rua de matar a vítima com ajuda de outro homem, supostamente conhecido pelo apelido de "Negão". De acordo com a equipe policial, Josefa tinha conflitos com a vítima.