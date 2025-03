Caso Vitória: "Não existe investigação contra o pai", diz Polícia Civil de SP

Segundo o diretor do Departamento de Polícia Judiciário da Macro São Paulo (Demacro), Luiz Carlos do Carmo, o pai foi investigado no início das apurações, mas não se verificou nada que pudesse indicar alguma participação dele.

— Naquele momento o pai da vítima também foi investigado. A partir do momento em que foram dirimidas as diligências, de imediato se descartou qualquer envolvimento dele nesse crime — disse, em entrevista coletiva.

Ele reafirmou que as provas mais contundentes apontam para Maicol Sales dos Santos, o jovem que teve a prisão temporária (30 dias) decretada pela Justiça no último sábado (8).

Maicol é dono do automóvel Toyota Corolla, que foi visto na cena do crime.

— No veículo Corolla tivemos a constatação de sangue no porta-malas e tudo leva crer que pode ser da vítima. Já foi encaminhado para o exame de DNA.

— Contra o Maicol temos provas testemunhais que não deixam dúvida que ele estava no local e o depoimento da esposa, de que ele mentiu quando disse que tinha dormido com a esposa, mas ela disse que ele tinha ido dormir na casa da mãe.

Ainda segundo o policial, os vizinhos comentaram que houve movimentação anormal na casa do rapaz naquela noite, com gritos, além de terem havido ameaças contra algumas testemunhas para mudarem sua versão.

Na mira da polícia

— O Daniel Lucas Pereira, nós pedimos a prisão dele, mas a Justiça negou alegando que precisa de mais provas. O Daniel permanece (sob investigação) pois temos no celular apreendido imagens feitas por ele no local onde a vítima desceu, até a residência dela. Foi gravado no celular dele dias antes do fato. Pode ser uma filmagem preparando o local do arrebatamento.