Servidor público investigado por apologia ao nazismo é afastado do trabalho em Santa Maria

Itens foram apreendidos em uma propriedade do suspeito.

Na última quinta-feira (6), um imóvel de propriedade dele foi alvo de uma mandado de busca e apreensão. No local, foram apreendidos objetos com símbolos nazistas ou que faziam referência a grupos supremacistas, conforme a polícia.

De acordo com a assessoria de comunicação da Fepam, foi aberto um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) contra ele "para apuração da conduta e aplicação de penalidades , em âmbito administrativo, ao servidor investigado".

Ainda conforme a Fepam, o PAD está na fase instrutória, "com coleta de provas emprestadas da Polícia Civil e em produção pela comissão processante do PAD". O prazo para conclusão é de 60 dias.

Investigação

Na última quinta, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão em um imóvel de propriedade do suspeito, que fica na Estrada do Radar, em Santa Maria .

No local, foram identificados e apreendidos objetos com símbolos nazistas ou que faziam referência a grupos supremacistas, de acordo com a polícia, como: capacete, máscara de gás, pingentes e estatuetas. Além dos objetos, houve a apreensão de telefones celulares. Os aparelhos devem passar por perícia.