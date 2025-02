Governo autoriza a contratação de 108 agentes socioeducadores aprovados em concurso da Fase

O governo estadual autorizou, nesta sexta-feira (21), a contratação de 108 agentes socioeducadores para a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) . Os profissionais estão entre os 1.197 aprovados no concurso público de 2022. A lista dos novos servidores será divulgada nos próximos dias no site da fundação.

A ampliação do quadro é destinada ao preenchimento de postos vagos e dos que ficarem desocupados dentro do prazo de validade do certame nas regionais da Fase em oito cidades: Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Santo Ângelo e Uruguaiana; além das novas unidades com previsão de abertura.